Нойер требует у «Баварии» контракт до 2025 года. Ему будет 39 лет

Вратарь «Баварии» не может договориться с клубом о продлении контракта.

По информации Bild, предыдущий раунд переговоров между «Баварией» и 34-летним голкипером прошел неудачно. Стороны не могут прийти к соглашению по условиям нового соглашения.

Нойер требует контракт до 2025 года. же предлагает ему продлить соглашение до 2023-го.

При этом проблемой для «Баварии» становится то, что вратарь , перешедший из «Шальке», весь срок своего контракта проведет на скамейке.

Также к Нойеру есть интерес из Англии. Наиболее отчетливо его проявляет «Челси».

Ранее стало известно, что «Бавария» может приобрести вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена в качестве замены Нойеру. Также сообщалось, что немец планирует остаться в «Баварии».

В этом сезоне Нойер провел за мюнхенский клуб 25 матчей в Бундеслиге.