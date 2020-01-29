Рамзан Кадыров: «Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать»

Глава Чечни и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров рассказал о профилактике коронавируса в республике.

«Принял участие в прямом эфире ЧГТРК «Грозный», посвященном борьбе с распространением коронавируса. Поступило более трех тысячи вопросов.

Жители Чеченской Республики с одобрением воспринимают меры по закрытию административной границы, ограничению пребывания граждан на улицах городов и сел. Сегодня видно, что эти шаги были предприняты своевременно.

Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать.

Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме.

Закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленных товаров, салоны красоты», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

В Чечне с 28 марта закрыли границы, ограничены въезд и выезд в республику.