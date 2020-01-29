Дзюба уступил Бадтиеву из «Тамбова» (1:3). Это первое поражение Артема в Самой быстрой лиге Sports.ru

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Sports.ru Тамбов PES 2020 Самая быстрая лига Зенит (Дзюба) Тамбов (Бадтиев) Футбол

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Зенит» (Артем Дзюба) в гостях проиграл «Тамбову» (Давид Бадтиев, сотрудник пресс-службы с опытом в киберспорте) – 1:3 в рамках 25-го тура. Матч комментировал журналист Sports.ru Александр Дорский.

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Тамбов (Бадтиев) – Зенит (Дзюба) 3:1 (3:1, 0:0)
Дата проведения
30 марта, 14.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

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Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона 

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