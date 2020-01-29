Дзюба уступил Бадтиеву из «Тамбова» (1:3). Это первое поражение Артема в Самой быстрой лиге Sports.ru

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES 2020 там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня (Артем Дзюба) в гостях проиграл «Тамбову» (Давид Бадтиев, сотрудник пресс-службы с опытом в киберспорте) – 1:3 в рамках 25-го тура. Матч комментировал журналист Sports.ru Александр Дорский.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. 👇 Также можно подписаться на группу Sports.ru в социальной сети «ВКонтакте» – тогда вам придет уведомление.

«Самая быстрая лига»: Дзюба оформил хет-трик Азмуном и победил, но герой тура – виртуальный Гильерме

Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона