Дзюба – лучший в РПЛ по версии тренеров, бой Хабиба и Фергюсона не отменят, «Барса» хочет продать Гризманна, интервью Черчесова и другие новости утра

1. Тренеры РПЛ признали Дзюбу лучшим игроком сезона – Гжегож Крыховяк уступил всего балл. От «Зенита» почему-то голосовал не Семак, а Медведев. Тедеско лучшим назвал Зобнина, Гончаренко – Фернандеса, Семин в тройку включил только своих, а у Карпина в топ-3 попали два игрока «Ростова». Мурад Мусаев тоже выделил своего футболиста.

2. UFC подтвердил, что бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля. В разработке 4-5 возможных стран, где пройдет поединок. В этот раз, похоже, ничего не отменят.

Что точно не отменят, так это телепередачу «Что? Где? Когда?». Первая игра сезона прошла вчера, официальный спонсор программы – Winline. В условиях вирусной пандемии спорта почти нет, а Winline все равно дает шанс получить миллион рублей! Теперь игра X5 связана с «Что? Где? Когда?», так возьмите и используйте свой купон!

3. У «Барсы» большие планы на лето. Каталонцы готовы продать Гризманна за 100 млн евро и хотят усилить защиту – в шорт-листе Эмерик Лапорт и Пау Торрес.

Месси и другие лидеры согласятся на понижение зарплаты, чтобы поддержать клуб в условиях пандемии.

4. По-прежнему не понятно, что будет с Олимпиадой. Рассматриваются варианты переноса Игр на месяц или 45 дней. МОК пообещал определиться в ближайшие четыре недели. Если мнение, что Олимпиаду надо перенести на следующий год.

5. Станислав Черчесов дал большое интервью и рассказал, кто первый номер в сборной России, есть ли шансы вернуться у Кокорина и почему не получилось с Бельгией.

6. Все игроки «Юве» прошли тест на коронавирус – новых заражений в клубе нет. Роналду окажет помощь португальским больницам в борьбе с инфекцией.

Туринцы не теряли время и во время паузы договорились о новых контрактах с тремя лидерами.

7. Продолжают радовать кудесники мяча из Беларуси, где накануне прошли два матча. Особенно веселой получилась игра «Слуцк» – «Славия», в которой судья назначил 5 пенальти!

8. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон начнет выступать в биатлоне.

9. Хавбек «Уфы» Оливье Тилль попал в больницу, игроки и персонал клуба – на карантине. Два теста Тилля на коронавирус дали отрицательный результат, его перевели в общую палату. По словам Вадима Евсеева, «Уфа» сработала образцово.

10. Вячеслав Войнов, скорее всего, покинет «Авангард», проведя в клубе всего сезон. Найджел Доус уйдет из «Автомобилиста, поссорившись с Дацюком, а «Спартак» подпишет Мартина Бакоша на 2 года с зарплатой 75 млн рублей.

11. Йоханнес Бо заработал больше 330 тысяч евро призовых в сезоне-2019/20, Логинов – почти 121 тысячу.

12. Арбитр Михаил Вилков избран президентом Федерации футбола Нижнего Новгорода.

13. Гран-при Азербайджана «Формулы-1», похоже, тоже не состоится.

14. Два фаната «Спартака» добежали из Москвы до Тулы. Накануне должен был состояться матч с «Арсеналом».

15. Тибо Куртуа стримил F1 2019. На виртуальном Гран-при он обогнал Вандорна и Хюлькенберга.

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