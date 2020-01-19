Александр Тарханов: «От онкологии умирает больше всего людей. А тут всего лишь коронавирус»

Экс-тренер Александр Тарханов, сейчас занимающий пост вице-президента , поделился мнением о распространении коронавируса.

– Коронавирус парализовал весь мир.

– Только белорусы в футбол играют. Хорошо, что хоть какой-то спорт остался. С другой стороны, когда такая эпидемия, лучше взять паузу. Лучше переждать и потом продолжить играть. В Италии и Китае коронавирус серьезно ударил. В некоторых странах он уже пошел на спад, много выздоровевших людей.

Вообще, от гриппа больше болеют. А если взглянуть на онкологию? От нее умирает больше всего людей. А здесь всего лишь коронавирус.

Я каждый год прохожу обследование, вижу ситуацию, сколько людей лечатся, умирают. Вот с чем надо бороться. У меня давно уже все это прошло, это было 12-13 лет назад. Для людей с онкологией коронавирус не самая страшная угроза, поверьте, – сказал Тарханов.

«Рак беспокоит, когда уже четвертая стадия. У меня была третья». Открытое письмо Александра Тарханова