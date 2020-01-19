Игрок «Уфы» Тилль госпитализирован. Футболисты и персонал клуба – на карантине

Полузащитник «Уфы» госпитализирован.

Как сообщает ProSportStory, несколько дней назад Тилль был доставлен в городскую инфекционную больницу Уфы и помещен в отдельную палату.

Отмечается, что по распоряжению генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова все игроки, административный и тренерский штаб клуба, контактировавшие с 23-летним хавбеком, отправлены на домашний карантин. Согласно комментарию, который Газизов дал для прессы, Тилль прошел два теста на коронавирус, оба показали отрицательный результат.

По официальным данным, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом.