Игрок «Уфы» Тилль госпитализирован. Футболисты и персонал клуба – на карантине

Теги премьер-лига Россия Уфа Шамиль Газизов Оливье Тилль коронавирус Футбол

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован.

Как сообщает ProSportStory, несколько дней назад Тилль был доставлен в городскую инфекционную больницу Уфы и помещен в отдельную палату.

Отмечается, что по распоряжению генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова все игроки, административный и тренерский штаб клуба, контактировавшие с 23-летним хавбеком, отправлены на домашний карантин. Согласно комментарию, который Газизов дал для прессы, Тилль прошел два теста на коронавирус, оба показали отрицательный результат.

По официальным данным, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом.

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