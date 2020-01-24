Дзюба – лучший игрок РПЛ по итогам опроса тренеров. Крыховяк уступил одно очко

Представители клубов РПЛ назвали форварда Артема Дзюбу лучшим игроком чемпионата России.

«Спорт-Экспресс» провел опрос на звание лучшего игрока по состоянию на март среди 15 тренеров команд РПЛ и генерального директора «Зенита» .

Каждый представитель клуба назвал свою тройку лучших. За первое место начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1 балл.

По результатам подсчета выяснилось, что лучшим стал Дзюба, набравший 25 очков. Он опередил хавбека Гжегожа Крыховяка на один балл.

Третье место занял полузащитник Роман Еременко, набравший 8 баллов.

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