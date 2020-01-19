«Ювентус» договорился о новых контрактах с Буффоном, Кьеллини и Матюиди

«Ювентус» близок к продлению сроков контрактов нескольких игроков команды.
По информации SportMediaset, «бьянконери» достигли соглашения с вратарем Джанлуиджи Буффоном, защитником Джорджо Кьеллини и хавбеком Блезом Матюиди.
Действующие соглашения футболистов рассчитаны до 30 июня 2020 года.
Договор с с Кьеллини предусматривает автоматическое продление на год. Также у «Юве» есть соглашение с Матюиди о новом договоре.
Что касается Буффона, то вратарь «Юве» не сообщал о планах завершить карьеру летом, поэтому, скорее всего, тоже продолжит выступления еще минимум один год.
Также «Ювентус» ведет переговоры с форвардом Пауло Дибалой, однако пока стороны не пришли к соглашению.
35-летний Кьеллини пропустил большую часть сезона-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок. В нынешнем сезоне Серии А он провел 3 матча.
42-летний Буффон в 7 матчах чемпионата пропустил 7 мячей и один раз сыграл на ноль.
32-летний Матюиди в 23 играх Серии А отдал две голевые передачи.