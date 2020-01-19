Черчесов о Бельгии: «Сыграли в оборонительный футбол – пропустили 3. Играли в атакующий – 4»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о матчах со сборной Бельгии.

«Мы три игры с бельгийцами провели. И трижды сыграли по-разному. Сыграли в оборонительный футбол и пропустили по три. Играли в атакующий – получили четыре. Нужно искать какую-то золотую середину.

Последний матч: нам и турнирная ситуация говорила, что нужно было выигрывать 2:0. Сидя в своей штрафной, так не получится. Но сами, так скажем, пригласили их в атаку. А ведь почти 70 процентов голов они забивают в контратаках. Не буду фамилии называть, но несколько просчетов мы допустили.

Кроме цифр, есть схема и тактика. Бег – это хорошо, но это другой вид спорта. Если футболист хорошо бежит, но при этом еще быстрее думает и анализирует, то это совсем другой уровень», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что бельгийцы – соперники сборной России по группе B на чемпионате Европы-2020, который перенесен на 2021 год.