«Барса» хочет купить защитника «Вильярреала» Пау Торреса и продать Умтити за 50 млн евро

начала переговоры о трансфере защитника «Вильярреала» .

Как сообщает Diario Sport, в каталонском клубе понимают, что необходимо усилить оборону. «Барса» хочет продать защитника этим летом и приобрести вместо него перспективного левоногого защитника.

«Барселона» уже ведет переговоры с и Торресом по поводу возможного перехода, однако отмечается, что у каталонского клуба есть и другие варианты усиления.

Сообщается, что спортивный отдел «Барселоны» следил за левоногими защитниками, выступающими в Европе, на протяжении нескольких месяцев. Клуб составил список из 5 или 6 возможных новичков. Однако спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль был поражен прогрессом Торреса и хочет приобрести его.

Как отмечается, «Барселона» ценит то, что у Торреса есть опыт игры и в Испании, и на международном уровне.

В контракте 23-летнего защитника прописана сумма выкупа в 50 млн евро, но в «Барсе» понимают, что не смогут заплатить столько. «Вильярреал» не намерен снижать цену, однако руководители «Барселоны» знают, что Торрес мечтает играть за каталонский клуб, и надеются, что это повлияет на ход переговоров.

Однако первым шагом к осуществлению этой сделки станет продажа Умтити. Его могут включить в трансфер форварда «ПСЖ» Неймара, чтобы снизить стоимость возвращения бразильца. Также в Умтити заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако игрок еще не дал согласия на переход. «Барса» хочет получить за Умтити 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет приобрести защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта.

В этом сезоне Торрес провел за «Вильярреал» 24 матча в , забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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