Медведев назвал лучшими в РПЛ Дзюбу, Ракицкого и Барриоса. Семак не голосовал

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Александр Медведев Ярослав Ракицкий Вильмар Барриос Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» принял участие в опросе «Спорт-Экспресса» о лучших игроках РПЛ сезона-2019/20.

В голосовании от петербуржцев принимал участие генеральный директор Александр Медведев, а не главный тренер Сергей Семак, как у остальных 15 клубов РПЛ.

Медведев назвал лучшими игроками турнира футболистов «Зенита»: на первое место он поставил форварда Артема Дзюбу, на второе – защитника Ярослава Ракицкого, на третье – полузащитника Вильмара Барриоса.

Чемпионат России приостановлен как минимум до 10 апреля после 22 туров.

Дзюба – лучший игрок РПЛ по итогам опроса тренеров. Крыховяк уступил одно очко

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