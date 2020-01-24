Медведев назвал лучшими в РПЛ Дзюбу, Ракицкого и Барриоса. Семак не голосовал

принял участие в опросе «Спорт-Экспресса» о лучших игроках РПЛ сезона-2019/20.

В голосовании от петербуржцев принимал участие генеральный директор Александр Медведев, а не главный тренер , как у остальных 15 клубов РПЛ.

Медведев назвал лучшими игроками турнира футболистов «Зенита»: на первое место он поставил форварда , на второе – защитника Ярослава Ракицкого, на третье – полузащитника .

Чемпионат России приостановлен как минимум до 10 апреля после 22 туров.

Дзюба – лучший игрок РПЛ по итогам опроса тренеров. Крыховяк уступил одно очко