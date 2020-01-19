Хавбек «Уфы» Тилль сдал два отрицательных теста на коронавирус. Его уже перевели в общую палату

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о госпитализации хавбека команды Оливье Тилля.

«17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован в больницу. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию.

На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведен в общую палату», – сказал Газизов.

Игрок «Уфы» Тилль госпитализирован. Футболисты и персонал клуба – на карантине