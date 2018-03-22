Гарри Каспаров: «В России «небольшое» количество заболевших коронавирусом, потому что это ложь»

Теги Гарри Каспаров Владимир Путин Политика коронавирус Шахматы

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о количестве заразившихся коронавирусом в России. 

Ранее американская телекомпания CNN опубликовала материал под названием «Почему в России с населением 144 миллиона человек случаев заражения коронавирусом меньше, чем в Люксембурге», в котором говорится, что «стратегия президента России по борьбе с COVID-19, кажется, работает». 

«Почему CNN управляется путинской пропагандой? В России количество заболевших «небольшое», потому что это ложь. Они всегда лгут до тех пор, пока не доказано обратное.

Они не борются с дезинформацией, они борются с правдой. Я в ярости», – написал Каспаров. 

Интервью нашего спортсмена, поймавшего тот самый вирус: он рассказывает, как и чем лечится

Спорт в России – ⏸. Главные турниры остановлены до 10 апреля

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья