Арбитр Вилков стал президентом Федерации футбола Нижнего Новгорода

Арбитр Михаил Вилков, работающий на матчах российской Премьер-лиги, стал президентом Федерации футбола Нижнего Новгорода.

Как сообщается, Вилков был избран президентом Федерации единогласным решением отчетно-выборной конференции.

В состав исполкома федерации вместе с ним вошли экс-судьи Илья Минц, Михаил Белов, Артур Камальдинов, Анатолий Верхнев, а также Егор Егоров, работающий на играх второго дивизиона.

Ранее стало известно, что Александр Егоров, возглавлявший департамент судейства и инспектирования РФС, стал главой Федерации футбола Мордовии.