«Барса» интересуется Лапортом. Клуб считает, что он захочет уйти из «Сити» из-за бана в ЛЧ

интересуется защитником «Манчестер Сити» Эмериком Лапортом.

Как сообщает Mundo Deportivo, трансфер планируется осуществить в следующем сезоне. «Барселона» хочет усилить центр обороны, и Лапорт является приоритетом для каталонского клуба. Руководство «Барсы» с особенным вниманием следит за ситуацией вокруг Лапорта, потому что считает, что игрок такого уровня захочет уйти из «Сити», если клуб не сможет участвовать в Лиге чемпионов.

Лапорт – один из самых важных игроков для главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы. Защитник хорошо чувствует себя в Манчестере, а срок его действующего контракта истекает в 2025 году.

«Барселона» уже давно следит за Лапортом. Как стало известно, он привлек внимание каталонского клуба еще в 2014 году. Однако «Атлетик», за который тогда выступал Лапорт, отказался от предложения в 36 млн евро. Также защитник мог перейти в «Барсу» в сезоне-2015/16, однако «Атлетик» поднял цену на него до 65 млн евро.

В этом сезоне Лапорт провел за «Манчестер Сити» 7 матчей в АПЛ. Он пропустил большую часть сезона из-за травм.