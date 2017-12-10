Reuters: оргкомитет Олимпиады-2020 рассматривает варианты переноса Игр на месяц или 45 дней

Теги МОК Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

Организационный комитет Токио-2020 начал рассматривать варианты переноса летней Олимпиады из-за пандемии коронавируса. 

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

«Нас наконец-то попросили смоделировать ситуацию в случае переноса Игр. Обговариваются планы B, C, D – в зависимости от сроков отсрочки», – заявил источник. 

Второй источник агентства, который также близок к оргкомитету, подтвердил, что перенос Игр обсуждается. Рассматривается варианты переноса на один и два года, но некоторые сотрудники организации надеются на задержку в месяц или 45 дней. 

Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет (МОК), но позиция Японии будет являться важным фактором при принятии решения, отмечает Reuters. 

При каких условиях отменят Олимпиаду-2020? Все решит МОК, а не Япония

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья