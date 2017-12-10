Reuters: оргкомитет Олимпиады-2020 рассматривает варианты переноса Игр на месяц или 45 дней

Организационный комитет Токио-2020 начал рассматривать варианты переноса летней из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

«Нас наконец-то попросили смоделировать ситуацию в случае переноса Игр. Обговариваются планы B, C, D – в зависимости от сроков отсрочки», – заявил источник.

Второй источник агентства, который также близок к оргкомитету, подтвердил, что перенос Игр обсуждается. Рассматривается варианты переноса на один и два года, но некоторые сотрудники организации надеются на задержку в месяц или 45 дней.

Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет ( ), но позиция Японии будет являться важным фактором при принятии решения, отмечает Reuters.

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