Станислав Черчесов: «Гильерме пропускал от «Ювентуса», а кто-то из вратарей РПЛ о «Юве» даже во сне не думал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о том, кто является основным вратарем национальной команды.

«На сегодняшний день девять игр в отборочном цикле провел . Можно его считать номером один? Присмотреться еще к кому-то? Мы и сейчас присматриваемся.

Тот же условный номер один может перед игрой заболеть ангиной, что нам теперь, не выигрывать, что ли? Мы проводим работу, анализируем ситуацию.

Появившийся перед Евро год каждый должен использовать для себя. Опытный футболист должен не потерять форму, молодой – обрасти мясом. Тот же Гильерме пропускал от «Ювентуса», а кто-то из вратарей РПЛ о «Юве» даже во сне не думал», – заявил Черчесов в эфире передачи «После футбола» на «Матч ТВ».