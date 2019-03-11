Йоханнес Бо заработал больше 330 тысяч евро призовых в сезоне-2019/20, Логинов – почти 121 тысячу

Норвежский биатлонист заработал самые большие призовые среди всех участников Кубка мира в сезоне-2019/20.

Бо выиграл Большой хрустальный глобус по итогам сезона и Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов. На его счету 10 побед в личных гонках, включая масс-старт на ЧМ-2020, и 3 подиума, а также 5 эстафетных побед в составе команды.

Общая сумма призовых норвежца составила 330800 евро.

На втором месте по сумме заработанных денег француз (288650 евро), на третьем – также представитель Франции Кентен Фийон-Майе (218200 евро).

В сборной России больше всего призовых заработал – 120900 евро. Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования на ЧМ-2020, дважды поднимался на подиум Кубка мира и неоднократно занимал места в топ-10.

Норвежка Тириль Экхофф лидирует по заработанным призовым среди женщин (243300 евро). С учетом наград за эстафеты она опередила по этому показателю победительницу Кубка мира итальянку Доротею Вирер (239750). На третьем месте – норвежка (195650 евро).