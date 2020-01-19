«Ювентус» проверил игроков и персонал на коронавирус. Больны лишь Дибала, Матюиди и Ругани

«Ювентус» провел тестирование футболистов на заражение коронавирусом.
Как сообщает Sky Sport Italia, игроки и работники клуба (121 человек) были проверены на наличие коронавируса. Результаты тестов отрицательные у всех, кроме нападающего Пауло Дибалы, хавбека Блеза Матюиди и защитника Даниэле Ругани.
Несмотря на итоги обследования, клуб останется на карантине, решение о котором было принято 11 марта.
Также пять игроков туринцев в настоящий момент находятся в других странах: хавбеки Сами Хедира, Миралем Пьянич, Дуглас Коста, форварды Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин. Они будут изолированы на 14 дней по возвращении в Италию.
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