Менеджер Хабиба о месте боя с Фергюсоном: «Есть четыре-пять стран в разработке»

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком дивизионе , сообщил, что промоушен работает над поиском лучшего места для организации поединка с .

«У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать.

Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», – заявил Магомедов.

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