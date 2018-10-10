Менеджер Хабиба о месте боя с Фергюсоном: «Есть четыре-пять стран в разработке»

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что промоушен работает над поиском лучшего места для организации поединка с Тони Фергюсоном.
«У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать.
Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», – заявил Магомедов.
UFC до сих пор не отменил бой Хабиба и Фергюсона. Они что, реально подерутся?
UFC подтвердил, что бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля