UFC подтвердил, что бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля

Промоушен UFC официально подтвердил, что бой между чемпионом промоушена в легком весе и Тони Фергюсоном не будет отменен из-за коронавируса.

Бой, как и планировалось, состоится 18 апреля на UFC 249. На данный момент неизвестно лишь место проведения поединка.

Изначально бой Нурмагомедов – Фергюсон должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ожидалось, что он состоится в Лас-Вегасе, но и там власти штата Невада запретили организацию турнира. Это пятая попытка UFC организовать данный поединок.

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