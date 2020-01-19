Черчесов о Кокорине: «Все победы и успехи за три года – без него. Будет нужен – примем решение»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на рассуждения журналиста Георгия Черданцева о шансах форварда Александра Кокорина, арендованного «Сочи» у «Зенита», попасть в национальную команду.

– Есть команда из нижней части таблицы, в ней – потенциальный кандидат, один молодой человек, который, как мне кажется, сильно выиграл от переноса чемпионата Европы. Понятно, речь об Александре Кокорине. Он вновь стал забивать. Полагаю, было бы сложно рассчитывать на попадание в сборную сейчас, потому что просто объективно мало времени оставалось. Но он мечтает попасть в сборную.

– Хорошо, что он мечтает. Хорошо, что вы меня спросили. Кстати, мы не обговаривали, да, ничего?

– У нас все импровизация.

– Я могу спокойно сказать: у нас уже была ситуация на ваших глазах после Монако, после чемпионата Европы. Он там что-то набедокурил. Все его поливали-поливали. Понятно, мы маленькую паузу сделали.

Начал забивать – мы его вызвали. Независимо от того, кто-то его любил или не любил. Он играл хорошо, мы его вызвали, не обращая внимания ни в ту, ни в другую сторону. На нас подействовать сложновато.

Та встреча прошла так, не очень приятно, потому что – мы-то его вызвали – он пенальти не забил в Катаре. Еще раз говорю: ни на что не обращаем внимание. Футболист вышел, играет, проявляет свои лучшие качества. Будет играть, будет необходимость…

Что самое интересное – мы все три последних года были без него. И теперь ему, чтобы он стал нужным, надо доказывать, что мы без него не обойдемся. На сегодняшний день все победы, что мы имеем, и успехи – без него. Потому что и травма, и вот эта шалость, которая его отлучила от футбола…

– Но шанс есть вернуться?

– Ну это же игрок, который имеет юридическое право играть. Теперь его задача – проявлять лучшие качества. Еще раз повторяю: команда есть команда. Он будет нужен – значит, мы будем принимать то или иное решение.

– Думаю, Саша все слышал.

– Саша знает… Мы работали два года в одном клубе. У него номер был рядом со мной, буквально следующая дверь, поэтому он знает, что у нас эмоций нет. В этой ситуации эмоции вообще не нужны, – сказал Черчесов в эфире передачи «После футбола» на «Матч ТВ».