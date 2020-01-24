Манчини о коронавирусе в Италии: «К этому аду никто не был готов. Видеть военных, забирающих гробы – это как удар в лицо»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о пандемии коронавируса в стране.

«Я беспокоюсь за родителей, пускай они и чувствуют себя хорошо. Звонила сестра и сказала, что друг детства умер от коронавируса. Он играл со мной в футбол, когда мы были мальчишками. Он работал в благотворительной организации.

Вид военных, забирающих гробы из Бергамо, стал словно ударом по лицу. Никто не был готов к этому аду.

Мысль о том, что люди умирают из-за того, что им не хватает коек в отделениях интенсивной терапии, абсурдна, совершенно ненормальна.

Наши врачи проделывают героическую работу, я верю в них. Вот почему я даже не рассматриваю возможность покинуть Италию», – сказал Манчини La Gazzetta dello Sport.