Итальянская журналистка: «Почему умирающих людей нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно?»

Журналистка Сельваджия Лукарелли выразила недовольство тем, что в Италии в первую очередь оказывают помощь состоятельным людям, которые заражены коронавирусом.

«Я требую объяснений, почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками (инструментами, которыми у больных берется мазок – Sports.ru), а Дибалу и его подругу можно. Я хочу знать, почему VIP-личностям вроде футболистов, журналистов, дирижеров и детей руководителей компаний отдается приоритет.

В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Когда сотни людей отчаянно просят о ватных палочках для больных, это невероятно бесит меня.

Есть какой-то способ забора мазка в частном порядке, за плату? Ну тогда расскажите нам, где получить эту услугу. Или только Дибале положено знать это?

Нет варианта, при котором мазок забирается в частном порядке, и они (футболисты) делали это в государственных больницах? Еще хуже. Государственные больницы не должны оказывать такие услуги тем, у кого симптомы незначительны или вовсе отсутствуют.

Дибале благодаря оказали помощь в частной клинике, а некоторым журналистам – в обычной больнице. Так не должно продолжаться. #####, нужна ясность. Либо всем, либо никому», – заявила журналистка.

Ранее было объявлено, что Пауло Дибала заражен COVID-19.

В Италии выявлено 53 578 случая заражения коронавирусом. 4 825 человек умерли.