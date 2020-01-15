Судейский скандал в матче «Барсы», арбитра Федотова убрали с «Матч ТВ», провал России в биатлоне, золото Валиевой в фигурке и другие новости утра

1. В Ла Лиге судейский скандал. Опять. В матче «Барселона» – «Сосьедад» судья назначил сомнительный пенальти в ворота басков, до которого, похоже, вообще не должно было доходить. Жерар Пике и Итурральде Гонсалес, впрочем, уверены, что 11-метровый был.

Лео Месси реализовал пенальти и принес победу «Барсе» (а еще установил сомнительный личный рекорд). Каталонцы как минимум до игры «Реала» возглавили таблицу.

«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Хетафе». Федор запомнился разве что желтой карточки за бурные эмоции.

2. Мужская сборная России заняла 4-е место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону. Впервые в истории наша команда провела сезон без подиумов в эстафете. Победителем стала Норвегия, которая также выиграла Малый хрустальный глобус, россияне и здесь лишь четвертые.

У женщин лучшей в эстафете была сборная Норвегии, Россия – пятая.

3. Россиянка Камила Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров, серебро у Дарьи Усачевой. В танцах на льду россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный завоевали бронзу.

4. Экс-арбитр Игорь Федотов, открывший недавно ютуб-канал, рассказал, что его убрали с «Матч ТВ» из-за критики Александра Егорова. На телеканале снова включилась жесткая цензура? Тина Канделаки уверяет, что это не так.

5. «Ливерпуль» пришел в себя и обыграл «Борнмут» в АПЛ, команду Клоппа от долгожданного чемпионства отделяют всего три победы.

«Арсенал» одержал непростую победу над «Вест Хэмом», продлив серию без поражений, а «Тоттенхэм» потерял очки в игре с «Бернли» и не может победить уже в пяти матчах кряду.

6. В Бундеслиге «Дортмунд» вскочил на 2-е место, обыграв «Менхенгладбах». У Холанда очередной балл результативности. «Лейпциг» опять не победил и скатился на 3-ю строчку.

7. СКА пробился во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв «Витязь» – 4-0 в серии. В последнем матче питерцы получили достойное сопротивление. «Локомотив» сократил отставание в серии с «Йокеритом», одержав первую победу в плей-офф. «Барыс» победил «Магнитку», «Авангард» сравнял счет в серии с «Салаватом».

8. Дебютный гол Николая Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в 21-м туре РПЛ. «Оренбург» обыграл «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича. Первый гол привез вратарь туляков Михаил Левашов, который перед игрой признался, что ничем не лучше любителей.

9 В НХЛ «Вашингтон» обыграл «Питтсбург». Малкин в 11-й раз в карьере набрал 70 очков за сезон, повторив достижения Овечкина и Кросби.

«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси», Шестеркин пропустил 5 голов и был заменен. Все результаты дня – здесь.

10. В НБА «Голден Стэйт» победил «Филадельфию», «Шарлотт» нанес поражение «Хьюстону» и другие результаты.

11. «Бруклин» отправил в отставку главного тренера Кенни Эткинсона. Его увольнения хотели некоторые игроки команды.

12. Артем Дзюба восстановился после травмы и готов сыграть с «Уфой».

13. «Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за поведение фанатов на игре с «Зенитом». «Спартак» по итогам дерби оштрафован на 425 тысяч рублей, ЦСКА – на 225 тысяч. Красную карточку форварда красно-белых Эсекиэля Понсе отменять не стали, полуфинал Кубка он пропустит.

14. Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм завершил карьеру.

Цитаты дня

Леброн Джеймс – о возможной игре без зрителей из-за коронавируса: «Это невозможно. Я не выйду на площадку»

Александр Тихонов: «Губерниев – такой губошлеп, выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе. И ноги у него кривые»

Григорий Иванов о встрече «Зенита» и «Спартака» в Кубке: «Не надо выдумывать. У кого меньше домашних матчей, тот играет дома»