«Бруклин» отправил в отставку Кенни Эткинсона

и главный тренер Кенни Эткинсон достигли совместной договоренности о прекращении сотрудничества.

Об этом сообщается на официальном сайте «Нетс».

До конца сезона-2019/20 команду будет возглавлять ассистент Жак Вон.

Эткинсон стал главным тренером «Бруклина» в 2016 году, когда команда вела перестройку состава. В прошлом сезоне «Нетс» удалось попасть в плей-офф (42-40), после чего в межсезонье-2019 клуб подписал на рынке суперзвезд Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга. Оба не играют из-за травм.

На данный момент «Нетс» идут 7-ми на Востоке с результатом 28-34.

Во главе «Бруклина» Эткинсон добился показателя 118-190.

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