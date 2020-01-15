Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трех матчах подряд

Нападающий Лионель Месси получил желтую карточку в матче 27-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Реал Сосьедад» (0:0, перерыв).
Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра на 42-й минуте дал карточку 32-летнему аргентинцу за грубый подкат возле штрафной басков.
Месси получил предупреждение в третьей игре подряд – ранее он был наказан желтой в матчах с «Реалом» (0:2) и «Наполи» (1:1).
Таким образом, как утверждает твиттер MisterChip, Месси впервые в карьере дали карточку в трех официальных матчах подряд.
Фото: кадр из трансляции Movistar
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.