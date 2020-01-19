Дзюба восстановился и может сыграть с «Уфой» («Спорт-Экспресс»)

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Sports.ru Уфа Сердар Азмун Спорт-Экспресс Футбол

Форвард «Зенита» Артем Дзюба, вероятно, сыграет в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 31-летний нападающий полностью восстановился от травмы, последние дни тренировался в общей группе и готов вернуться на поле.

Тренерскому штабу сине-бело-голубых еще предстоит принять решение об участии россиянина в матче с «Уфой», однако медицинские противопоказания отсутствуют. 

Также сообщается, что под вопросом остается выход на поле форварда Сердара Азмуна, который вместе с Дзюбой приступил к тренировкам в общей группе. Иранец недавно переболел гриппом.

«Зенит» примет «Уфу» в понедельник, 9 марта. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

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