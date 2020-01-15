«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за поведение фанатов на игре с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил наказание по итогам матча 1/4 финала Олимп Кубка России с «Зенитом» (1:2, дополнительное время).

«На 86-й минуте фанаты разделись по торс, что вызвало реакцию со стороны болельщиков «Ахмата». Также на поле бросались предметы.

Приняли решение, что служба безопасности сработала оперативно, конфликт был решен за 20-25 минут. КДК пришел к выводу, что была обеспечена безопасность.

Наказание: «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей, также на один домашний матч Кубка России без зрителей условно. Установить испытательный срок в течение двух лет. Также за бросание предметов оштрафовать «Ахмат» на 50 тысяч», – сказал Григорьянц.

В Грозном полыхнуло из-за голых торсов: болельщики «Ахмата» побежали на фанов «Зенита», было страшно