Леброн Джеймс – о возможной игре без зрителей из-за коронавируса: «Это невозможно. Я не выйду на площадку»

Звездный форвард Леброн Джеймс отреагировал на возможность проведения матчей без зрителей в связи с эпидемией коронавируса.

«Играть без зрителей – невозможно. Я не выйду на площадку.

Я играю для одноклубников, играю для зрителей. Это главное. Если я приду на арену и не увижу болельщиков? Не буду играть. Так что они могут делать то, что хотят делать», – заявил Джеймс.

НБА ранее разослала во все клубы официальное письмо, в котором призвала готовиться проводить матчи без зрителей из-за вспышки коронавируса.

Энтони Дэвис – идеальный напарник для Леброна Джеймса. Впахивает в защите, не претендует на роль первой звезды