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    Леброн Джеймс – о возможной игре без зрителей из-за коронавируса: «Это невозможно. Я не выйду на площадку»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА болельщики коронавирус Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на возможность проведения матчей без зрителей в связи с эпидемией коронавируса.

    «Играть без зрителей – невозможно. Я не выйду на площадку.

    Я играю для одноклубников, играю для зрителей. Это главное. Если я приду на арену и не увижу болельщиков? Не буду играть. Так что они могут делать то, что хотят делать», – заявил Джеймс.

    НБА ранее разослала во все клубы официальное письмо, в котором призвала готовиться проводить матчи без зрителей из-за вспышки коронавируса.

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