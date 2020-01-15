Канделаки об уходе судьи Федотова с «Матч ТВ»: «Порой домыслы журналистов настолько абсурдны, что не могут быть прокомментированы»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на статью Sports.ru о том, за что судью Игоря Федотова отстранили от работы на канале.

Федотов сегодня рассказал, что больше не работает на «Матч ТВ» после того, как высказал мнение, что форварда Сердара Азмуна надо было удалять в матче Тинькофф РПЛ – ЦСКА (1:1).

«Я лично звоню, запрещаю, нанимаю и увольняю. Внимательно слежу, чтобы в объектив камеры не попало чего-то лишнего, и плету интриги.

А если серьезно, то я понимаю: скандалы вызывают резонанс, а отсутствие ответа от пресс-службы на тот или иной запрос — это, конечно, скандал))

Но я с удовольствием поясню, почему пресс-служба «Матч ТВ» может промолчать.

Журналистам не приходит в голову, что порой их домыслы настолько абсурдны, что они просто не могут быть прокомментированы. Статья о «Матч ТВ» — это не всегда инфоповод, а вот ответ нашей пресс-службы — инфоповод всегда.

Поймите: фантазии иногда бывают настолько оторванными от реальности, что сложно (да и не нужно) искать слова для их опровержения. Мы не можем и не хотим играть в конспирологию.

Мы спортивный канал, и наши задачи целиком и полностью связаны с популяризацией спортивной составляющей во всех видах спорта.

Иногда спорт — это просто спорт. И он прекрасен сам по себе», – написала Канделаки в телеграм-канале.

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