У Видаля, возможно, был офсайд перед тем, как «Барселона» получила право на пенальти в игре с «Сосьедадом»

Теги Барселона Реал Сосьедад Лионель Месси Ла Лига судьи Артуро Видаль видеоповторы Хуан Мартинес Мунуэра Футбол

«Барселона» победила «Реал Сосьедад» (1:0) в 27-м туре Ла Лиги благодаря голу форварда Лионеля Месси с пенальти на 81-й минуте.

Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти после использования ВАР за игру рукой защитника басков Робена Ле Нормана.

Однако перед тем, как мяч попал в руку игроку «Сосьедада», в момент подачи каталонцев в штрафную басков у хавбека «Барселоны» Артуро Видаля, возможно, был офсайд, который не был зафиксирован, игра продолжилась.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад».

Фото: кадры из трансляций Movistar и Sky Sports

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