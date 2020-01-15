У Видаля, возможно, был офсайд перед тем, как «Барселона» получила право на пенальти в игре с «Сосьедадом»

«Барселона» победила «Реал Сосьедад» (1:0) в 27-м туре Ла Лиги благодаря голу форварда Лионеля Месси с пенальти на 81-й минуте.
Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти после использования ВАР за игру рукой защитника басков Робена Ле Нормана.
Однако перед тем, как мяч попал в руку игроку «Сосьедада», в момент подачи каталонцев в штрафную басков у хавбека «Барселоны» Артуро Видаля, возможно, был офсайд, который не был зафиксирован, игра продолжилась.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад».
Фото: кадры из трансляций Movistar и Sky Sports