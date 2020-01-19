«Ливерпулю» нужно выиграть 3 матча для чемпионства. Третья игра – с «Ман Сити»

благодаря победе над «Борнмутом» (2:1) набрал 82 очка в 29 турах чемпионата Англии.

Мерсисайдцам нужно выиграть три матча, чтобы гарантированно стать чемпионами, вне зависимости от результатов соперников, поскольку они опережают , идущий на втором месте, на 25 очков (у «горожан» 2 игры в запасе).

В том случае, если «Сити» будет терять очки, это может произойти и раньше.

«Ливерпуль» не становился чемпионом Англии с сезона-1989/90. В ближайших трех турах команда Юргена Клоппа сыграет с (в гостях), «Кристал Пэлас» (дома) и «Манчестер Сити» (в гостях).