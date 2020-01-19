«Ливерпулю» нужно выиграть 3 матча для чемпионства. Третья игра – с «Ман Сити»

Теги Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Борнмут Футбол

«Ливерпуль» благодаря победе над «Борнмутом» (2:1) набрал 82 очка в 29 турах чемпионата Англии.

Мерсисайдцам нужно выиграть три матча, чтобы гарантированно стать чемпионами, вне зависимости от результатов соперников, поскольку они опережают «Манчестер Сити», идущий на втором месте, на 25 очков (у «горожан» 2 игры в запасе).

В том случае, если «Сити» будет терять очки, это может произойти и раньше.

«Ливерпуль» не становился чемпионом Англии с сезона-1989/90. В ближайших трех турах команда Юргена Клоппа сыграет с «Эвертоном» (в гостях), «Кристал Пэлас» (дома) и «Манчестер Сити» (в гостях).

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