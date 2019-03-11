Мужская сборная России заняла 4-е место в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

Это была шестая и последняя эстафета в сезоне. Российские биатлонисты ни разу не попали на подиум командной гонки.

Пять раз Россия оставалась в шаге от пьедестала – 4-е место команда занимала на этапах Кубка мира в Эстерсунде, Оберхофе, Рупольдинге и Нове Место, а также на чемпионате мира в Антхольце. В Хохфильцене российская четверка финишировала 6-й.

Таким образом, впервые в истории Россия провела сезон без подиумов в мужской эстафете. Последний раз российские биатлонисты попадали в топ-3 на чемпионате мира-2019 в Швеции. Тогда Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов взяли бронзу.

В смешанных дисциплинах у России также пока нет медалей в этом сезоне – на следующей неделе в Контиолахти пройдут сингл-микст и смешанная эстафета. Женская команда один раз поднималась на подиум по ходу сезона – она была второй на этапе в Хохфильцене.

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