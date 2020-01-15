Итурральде Гонсалес о пенальти в ворота «Сосьедада»: «Такая игра рукой наказуема»

Теги Барселона Реал Сосьедад Лионель Месси Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес видеоповторы Хуан Мартинес Мунуэра Робен Ле Норман Футбол

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал решение арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры назначить пенальти в матче Ла Лиги «Барселона» – «Реал Сосьедад» (1:0).

Мунуэра после использования ВАР назначил 11-метровый за игру рукой защитника басков Робена Ле Нормана. Нападающий каталонцев Лионель Месси на 81-й минуте забил победный гол с пенальти.

«Учитывая то, какую игру рукой свистят, и то, какие есть рекомендации, это была та рука, за которую наказывают. Рука сперва взметнулась вверх, перекрыв пространство.

Мы медленно идем к тому, что большинство попаданий мяча в руку будет наказуемо. Однако масса рекомендаций и множество различных критериев привели нас к тому, что все сложнее и сложнее становится понимать, наказуема та или иная игра рукой или нет», – заявил Итурральде Гонсалес.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад».

Фото: кадр из трансляции Movistar

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