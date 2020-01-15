Итурральде Гонсалес о пенальти в ворота «Сосьедада»: «Такая игра рукой наказуема»

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал решение арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры назначить пенальти в матче Ла Лиги – «Реал Сосьедад» (1:0).

Мунуэра после использования ВАР назначил 11-метровый за игру рукой защитника басков Робена Ле Нормана. Нападающий каталонцев на 81-й минуте забил победный гол с пенальти.

«Учитывая то, какую игру рукой свистят, и то, какие есть рекомендации, это была та рука, за которую наказывают. Рука сперва взметнулась вверх, перекрыв пространство.

Мы медленно идем к тому, что большинство попаданий мяча в руку будет наказуемо. Однако масса рекомендаций и множество различных критериев привели нас к тому, что все сложнее и сложнее становится понимать, наказуема та или иная игра рукой или нет», – заявил Итурральде Гонсалес.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад».

Фото: кадр из трансляции Movistar