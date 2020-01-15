Смолов получил желтую карточку после замены в игре с «Хетафе». Он требовал удалить Дамиана Суареса

Нападающий «Сельты» отыграл 70 минут в матче 27-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:0).

Спустя несколько минут после ухода с поля Смолов, находясь на скамейке запасных, получил от главного арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса желтую карточку за споры. Россиянин требовал удалить защитника Дамиана Суареса за грубый фол на форварде Санти Мине.

Также желтую карточку за споры в этом моменте получил главный тренер «Сельты» .

Помимо предупреждения Смолов отметился в этом матче 17 передачами, из которых точными оказались 13, и двумя фолами. Он ни разу не пробил по воротам.

В нынешнем сезоне Смолов провел 6 матчей за «Сельту» в Ла Лиге и забил один гол. Подробнее со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.