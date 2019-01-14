Экс-хавбек ЦСКА Расмус Эльм завершил карьеру

Экс-полузащитник ЦСКА Расмус Эльм объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 31 года.

Футболист выступал за ЦСКА в период с 2012 по 2014 год, дважды становился чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.

В 2014 году стало известно, что у Эльма серьезное заболевание желудка. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию в январе 2015-го. Всего швед провел 60 матчей в футболке армейцев, забил 5 голов и отдал 3 голевых передачи.

Также Эльм играл за и шведский «Кальмар», который и стал его последним клубом.

Отметим, что на счету хавбека 39 матчей за сборную Швеции.