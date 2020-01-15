Федотов о том, почему он больше не работает на «Матч ТВ»: «Высказал мнение, что Азмуна надо было удалять»

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Экс-арбитр Игорь Федотов объяснил, почему он больше не работает на телеканале «Матч ТВ» в качестве судейского эксперта.

– Игорь, расскажите, за что вас убрали с «Матч ТВ»?

– После первого тайма «Зенит» – ЦСКА высказал мнение, что Азмуна надо было удалять.Так как был ВАР на игре, посчитали, что я против ВАР и свожу счеты с Егоровым (бывшим главой департамента судейства и инспектирования РФС – Sports.ru), – ответил Федотов на вопрос в комментариях на своем YouTube-канале.

«Зенит» играл с ЦСКА в 15-м туре Тинькофф РПЛ. В перерыве матча Федотов прокомментировал фол нападающего петербуржцев Сердара Азмуна на полузащитнике армейцев Иване Облякове: «По моему мнению, игроку «Зенита» должны были показать красную карточку. Это серьезное нарушение правил. Игрок борется за мяч и наступает сзади на икроножную мышцу. Он мог причинить травму, а это должно караться красной карточкой».

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