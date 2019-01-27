Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Валиева, Усачева, Хромых, Лью выступят с произвольными программами

Сегодня в Таллине на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров девушки представят произвольные программы. После короткой лидирует россиянка , Дарья Усачева – 3-я, Майя Хромых – 5-я.

Чемпионат мира среди юниоров-2020

Таллин, Эстония

Девушки

Произвольная программа

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Вторая разминка

7. Алесса Торнаги (Италия)

8. Екатерина Рябова (Азербайджан)

9. Майя Маззара (Франция)

10. Алина Урушадзе (Грузия)

11. Анастасия Шаботова (Украина)

Третья разминка

13. Элисон Шумахер (Канада)

14. Томоэ Кавабата (Япония)

15. Милана Рамашова (Беларусь)

16. Екатерина Куракова (Польша)

17. Старр Эндрюс (США)

18. Мана Кавабе (Япония)

Четвертая разминка

19. Со Ен Ви (Корея)

20. Алиса Лью (США)

21. (Россия) – 19.49

22. Хэ Ин Ли (Корея)

23. Камила Валиева (Россия) – 20.04

24. Дарья Усачева (Россия) – 20.11

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева (Россия) – 74,92

2. Хэ Ин Ли (Корея) – 70,08

3. Дарья Усачева (Россия) – 68,45

4. Алиса Лью (США) – 67,52

5. Майя Хромых (Россия) – 66,78

6. Со Ен Ви (Корея) – 65,45

7. Старр Эндрюс (США) – 65,31

8. Мана Кавабе (Япония) – 64,47

9. Екатерина Куракова (Польша) – 63,20

10. Томоэ Кавабата (Япония) – 62,85

11. Элисон Шумахер (Канада) – 59,99

12. Милана Рамашова (Болгария) – 59,65

13. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 57,68

14. Алесса Торнаги (Италия) – 57,08

15. Майя Маццара (Франция) – 54,22...

17. Анастасия Шаботова (Украина) – 52,68

18. Алина Урушадзе (Грузия) – 52,68

Расписание чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию-2020 в Таллине

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