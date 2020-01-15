Месси забил 55-й гол с пенальти в Ла Лиге. У Роналду на 6 мячей больше

Нападающий Лионель Месси забил гол в матче 27-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Реал Сосьедад» (1:0).
32-летний аргентинец реализовал пенальти на 81-й минуте, назначенный после использования ВАР арбитром Хуаном Мартинесом Мунуэрой.
Месси забил 55-й гол с пенальти в Примере, еще 11 раз он промахнулся с точки.
Чаще Месси в чемпионате Испании с пенальти забивали лишь двое – бывшие игроки «Реала» Уго Санчес (56 голов, 15 промахов) и Криштиану Роналду (61 гол, 11 промахов).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал Сосьедад».