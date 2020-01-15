Григорий Иванов о встрече «Зенита» и «Спартака» в Кубке: «Не надо выдумывать. У кого меньше домашних матчей, тот играет дома»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Олимп Кубка России между и «Спартаком».

«Каждый год Кубок проводился по одинаковым правилам. У кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома. Тогда можно было сделать жеребьевку и перед матчем «Торпедо» с «Химками».

Не надо ничего ломать, менять и выдумывать. Давайте играть так, как всегда было. Нам с «Шинником» сделали жеребьевку, но у нас было одинаковое количество домашних матчей.

А здесь такого нет, поэтому надо продолжать так, как играли. Но как решит РФС, так и будет», – сказал Иванов.

Никто не знает, где и когда «Зенит» со «Спартаком» сыграют полуфинал Кубка. В регламенте об этом просто не написано