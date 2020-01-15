«Спартак» оштрафован на 425 тысяч рублей, ЦСКА – на 225 тысяч по итогам дерби

КДК РФС объявил о наказании «Спартаку» и ЦСКА по итогам матча 1/4 финала Олимп Кубка России (3:2, дополнительное время).
За скандирование оскорбительных выражений «Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый. За использование пиротехники фанатами каждый клуб должен будет заплатить 125 тысяч.
Фанаты «Спартака» вывесили несогласованный баннер, носивший оскорбительный характер, – за это клуб оштрафован еще на 100 тысяч рублей.
Также сотрудники контрольно-распределительной службы «Спартака» показывали оскорбительные жесты провокационного характера в адрес болельщиков ЦСКА. За это «Спартак» заплатит 100 тысяч рублей.
«Спартак» и ЦСКА снова доказали: дерби – лучшее, что есть в российском футболе