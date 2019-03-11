Александр Тихонов: «Губерниев – такой губошлеп, выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе. И ноги у него кривые»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о телекомментаторе .

«Жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Про некоторых спортсменов говорят, что поймал звездную болезнь. Мне повезло, у меня ее нет. Мое главное дарование, что я остался самим собой.

Мы же видим, что Губерниев губит биатлон. Такой губошлеп, выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе. Включаешь телевизор, а он все знает, что и кому сделать. Садится комментировать футбол — тоже все знает. Губерниев не говорит ни о Нуждове, ни о Драчеве, а мы все просираем при них. При мне наша федерация была самая лучшая в мире, завоевали 24 золота за 13 лет.

Мне недавно позвонил главный редактор одного серьезного издания и сказал: «Я тут поднял ваши старые интервью с Губерниевым, это же была сказка! Грамотные вопросы — грамотные ответы». И во что превратился этот Х-образный? Я так говорю, потому что у него ноги кривые. Еще и петь начал! Я пел в Бресте «Песню о земле» Высоцкого, так у меня 20 тысяч ветеранов плакали.

Аршавина тоже терпеть не могу. Мне передали футболисты, что ему как-то предложили выступить в детской спортивной школе, а он ответил: «У вас денег не хватит». После этого терпеть его не могу», – рассказал Тихонов.