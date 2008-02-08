Дмитрий Смоляков – Александру Емельяненко: «Поехали за город и разберемся на том, что в руках имеем. Предлагаю пистолет или нож»

Экс-боец UFC Дмитрий Смоляков ответил на слова тяжеловеса ММА Александра Емельяненко, который назвал его петухом.

«Эти слова ничем не подкреплены. Ты, волосатый черт, ####, Саша Емельяненко.

Если ты свои слова обосновать не можешь, то по всем понятиям ты таковым сам являешься.

Лично для меня ты – насильник. Ты насильник не одной женщины, а их было много. На тебя каждую неделю заявления падали. Тебя спасало то, что ты это делал с сыном высокопоставленной чиновницы, которая сейчас очень высоко сидит.

Ты в Санкт-Петербурге изнасиловал огромное количество женщин. Не героизируйте этого выродка. Эта мразь есть настоящий насильник. Я не понимаю, как ему люди руки протягивают?

Тварь есть тварь. Если к кому-то из моих родственников прикоснулась бы такая мразь, как он, я бы грыз землю, пока бы до него не добрался.

Я знаю точно, что ты в Чечне при пацанах после тренировки раздевался догола в душевой. Для меня мужчина, который при других мужчинах разделся в душевой – это он себя предлагает и торгует очком.

Ты уже склонен к тому чтобы назвать тебя #######. Я имею на это полное моральное право. Прошу Камила Гаджиева организовать мне с ним встречу. Мне все равно, пускай меня считают не фаворитом и так далее.

Уеду на 3-4 месяца, возьму своих лучших друзей, чтобы я не отвлекался ни на какие истории. Хочу эту мразь реально проучить за всех женщин, которых ты изнасиловал, ублюдок.

И вообще за всех женщин России, потому что когда такая мразь ходит по стране, по родине по моей, пытается себя как-то выхвалять... Ты чистый клоун. Плевать, какой ты спортсмен. Ты – мразь. Ты – животное. Ты – ублюдок.

Если кто-то из промоутеров встречу не организует, слышь, ты, мразь, я тебе предлагаю без таких, как Бостанов и всех остальных. Ты и я, по одному свидетелю берем, выезжаем за город и разберемся там на том, что в руках имеем.

Предлагаю пистолет или нож, мразь», – рассказал Смоляков.

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