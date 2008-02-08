🥉 Большунов занял третье место в классическом спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне прошел мужской спринт классическим стилем. Победил норвежец Пол Гульберг, третье место в гонке занял россиянин Александр Большунов.

Лыжные гонки

Кубок мира

Фалун, Швеция

Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Пол Гульберг (Норвегия) – 2.51,83

2. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,52

3. Александр Большунов (Россия) – 0,92

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2,40

5. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 9,74

6. Теодор Петерссон (Швеция) – 49,48

7. Ристоматти Хакола (Финляндия)

8. Лука Шанава (Франция)

9. Калле Халварссон (Швеция)

10. Андрей Краснов (Россия)...

14. Андрей Собакарев (Россия)...

18. Сергей Устюгов (Россия)...

20. Глеб Ретивых (Россия)...

22. Оскар Свенссон (Швеция)...

29. Эйрик Брансдал (Норвегия)...

33. Александр Терентьев (Россия)...

42. Сергей Ардашев (Россия)

Йоран Тефре (Норвегия) – дисквалифицирован.