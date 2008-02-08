Рамос оскорбил мать Эдегора во время матча Кубка Испании

Защитник Серхио Рамос повздорил с полузащитником «Сосьедада» во время матча Кубка Испании (3:4).

В одном из эпизодов норвежец подкатился под Рамоса и попал тому шипами в голень. Испанец остался недоволен произошедшим и сказал норвежцу: «Odegaard! Me cago en tu puta madre» (дословный перевод – «Эдегор! Я срал на твою шлюху-мать» – Sports.ru).

Через несколько минут Рамос потребовал от соперника извинений за фол.

Эдегор выступает за «Сосьедад» на правах аренды из «Реала».

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