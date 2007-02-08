«Барса» может подписать форварда Луиса Суареса из «Сарагосы»

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«Барселона» продолжает искать замену травмированному нападающему Луису Суаресу.

По информации El Larguero, каталонцы интересуются форвардом «Сарагосы» Луисом Суаресом, тезкой игрока «Барсы». «Блауграна» уже контактировала с 22-летним колумбийцем.

«Барселоне» могут разрешить подписать форварда из испанских лиг, несмотря на закрытие трансферного окна. Однако в данном случае ситуация осложняется тем, что права на Суареса принадлежат «Уотфорду», а в «Сарагосе» он выступает в аренде.

Статистику игрока можно найти здесь.

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