«Барса» может подписать форварда Луиса Суареса из «Сарагосы»

продолжает искать замену травмированному нападающему Луису Суаресу.

По информации El Larguero, каталонцы интересуются форвардом «Сарагосы» Луисом Суаресом, тезкой игрока «Барсы». «Блауграна» уже контактировала с 22-летним колумбийцем.

«Барселоне» могут разрешить подписать форварда из испанских лиг, несмотря на закрытие трансферного окна. Однако в данном случае ситуация осложняется тем, что права на Суареса принадлежат , а в «Сарагосе» он выступает в аренде.

Статистику игрока можно найти здесь.