«Барса» может подписать форварда Луиса Суареса из «Сарагосы»

«Барселона» продолжает искать замену травмированному нападающему Луису Суаресу.
По информации El Larguero, каталонцы интересуются форвардом «Сарагосы» Луисом Суаресом, тезкой игрока «Барсы». «Блауграна» уже контактировала с 22-летним колумбийцем.
«Барселоне» могут разрешить подписать форварда из испанских лиг, несмотря на закрытие трансферного окна. Однако в данном случае ситуация осложняется тем, что права на Суареса принадлежат «Уотфорду», а в «Сарагосе» он выступает в аренде.
Статистику игрока можно найти здесь.