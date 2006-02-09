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    НБА. «Торонто» примет «Бруклин», «Миннесота» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

    «Торонто» попытается продлить серию из 13 побед в игре с «Бруклином». Совершившие крупные обмены перед дедлайном «Миннесота» и «Клипперс» сойдутся в Миннеаполисе.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Милуоки 60:82 (3 четверть)
    Дата проведения
    9 февраля, 01.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью
    Орландо
    Фурнье (12), Вучевич (11 + 7 подборов), Фульц (5), Гордон (4), Айванду (0).
    Милуоки
    Бледсоу (11), Я. Адетокумбо (11 + 8 подборов + 6 передач), Мэттьюз (9), Миддлтон (9), Б. Лопес (8).

    Шарлотт – Даллас
    Дата проведения
    9 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Нью-Йорк
    Дата проведения
    9 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Бруклин
    Дата проведения
    9 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Новый Орлеан
    Дата проведения
    9 февраля, 03.30, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Клипперс
    Дата проведения
    9 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Лейкерс
    Дата проведения
    9 февраля, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Денвер
    Дата проведения
    9 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Сан-Антонио
    Дата проведения
    9 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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