НБА. «Торонто» примет «Бруклин», «Миннесота» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут девять матчей.

«Торонто» попытается продлить серию из 13 побед в игре с «Бруклином». Совершившие крупные обмены перед дедлайном и «Клипперс» сойдутся в Миннеаполисе.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Уорриорс» саморазрушаются? «Хьюстон» создает новый баскетбол? Обмены перед дедлайном потрясли НБА

В НБА провели самый массовый обмен в XXI веке: 12 игроков, 4 клуба. И он может стать еще крупнее