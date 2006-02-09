НБА. «Торонто» примет «Бруклин», «Миннесота» сыграет с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Торонто» попытается продлить серию из 13 побед в игре с «Бруклином». Совершившие крупные обмены перед дедлайном «Миннесота» и «Клипперс» сойдутся в Миннеаполисе.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 февраля, 01.00, «Amway Center»
- Милуоки
- Бледсоу (11), Я. Адетокумбо (11 + 8 подборов + 6 передач), Мэттьюз (9), Миддлтон (9), Б. Лопес (8).
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.30, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 9 февраля, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Дата проведения
- 9 февраля, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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