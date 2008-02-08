Мэр Хабаровска Сергей Кравчук потребовал уволить сотрудницу клуба по хоккею с мячом из-за ее критики в адрес местных властей.

Специалист по продвижению «СКА-Нефтяник» Любовь Краснослободцева сообщила, что мэр потребовал ее увольнения из-за ее видео-блога на YouTube.

«Сегодня мэр Хабаровска Сергей Кравчук позвонил моему директору с требованием уволить меня с работы. Уже почти три месяца я работаю специалистом по продвижению в хоккейном клубе «СКА-Нефтяник». Так вот, Кравчук дал директору трехдневный срок на мое изгнание из клуба. Если этого не случится, мэр угрожает лишить клуб финансирования.

Причина ненависти Кравчука ко мне – мой блог на youtube и моя личная гражданская позиция. Проект «Любовь и демократия» я делаю в свободное время и ни с кем в клубе его не обсуждаю. Я имею право выражать свое мнение. Я имею право рассказывать о том, что творят чиновники мэрии, о том как они нарушают права граждан.

Но выражение моего мнения на youtube не имеет никакого отношения к работе в хоккейном клубе. Я смею утверждать, руководствуясь, в том числе, мнением коллег, что свою работу делаю хорошо. И у руководства клуба нет оснований для моего увольнения.

Мэр и его советник Руслан Соколов используют свою власть для того, чтобы лишить меня работы. Также информацию о том, что меня нужно уволить, сегодня опубликовали ряд телеграм-каналов, которые курирует руководитель пресс-службы мэрии. Спасибо за внимание», – написала Краснослободцева.

В недавнем видео Краснослободцева рассказала о том, что на содержание представительства мэрии Хабаровска в Москве из городской казны ежегодно уходит около 9 миллионов рублей.