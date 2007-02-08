«Барсе» придется заплатить 25 млн евро за Лукаса Переса, если клуб захочет подписать его

рассматривает несколько кандидатур на усиление атаки в связи с травмами Усмана Дембеле и .

В сферу интересов каталонского клуба, в частности, входит нападающий Лукас Перес из «Алавеса».

«Барселоне» придется заплатить за 31-летнего форварда 25 миллионов евро, если клуб все же захочет подписать его. «Алавес» не собирается снижать цену, поскольку рискует потерять ключевого игрока.

Ранее появилась информация, что «Барселоне» могут разрешить подписать форварда из-за ситуации с травмами, однако речь только об игроках из Испании.